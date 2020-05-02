Хоккейный клуб «Салават Юлаев» меняет главного тренера
Контракт с Николаем Цулыгиным было решено не продлевать.
Как сообщает «Чемпионат», руководство «Салавата Юлаева» утвердило финского тренера Томи Ламса на посту главного тренера клуба. Он сменит Николая Цулыгина, работавшего в этом статусе в течение двух лет. Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» под его руководством завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ, а в минувшем плей-офф уфимский клуб прошел омский «Авангард» в первом раунде плей-офф. При этом Николай Цулыгин продолжит работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева».
Томи Ламса с 2017 года входит в тренерский штаб Николая Цулыгина. До «Салавата Юлаева» он работал главным тренером в финских клубах «Пеликанс» и «Йокерит», а также в юниорской сборной Финляндии.
⚡Томи Ламса – новый главный тренер ХК «Салават Юлаев»⚡— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) April 30, 2020
Томи Ламса назначен главным тренером #HCSalavat. Соглашение с финским специалистом рассчитано на один сезон 👉https://t.co/pNs3kxUIMj pic.twitter.com/TZekfgNZ2b
Соглашение между уфимским клубом и финским специалистом заключено на один сезон.