Хоккейный клуб «Салават Юлаев» меняет главного тренера

Как сообщает «Чемпионат», руководство «Салавата Юлаева» утвердило финского тренера Томи Ламса на посту главного тренера клуба. Он сменит Николая Цулыгина, работавшего в этом статусе в течение двух лет. Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» под его руководством завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ, а в минувшем плей-офф уфимский клуб прошел омский «Авангард» в первом раунде плей-офф. При этом Николай Цулыгин продолжит работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева».