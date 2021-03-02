Радий Хабиров встретился с хоккеистами «Салавата Юлаева»

Глава Башкирии встретился с хоккеистами «Салавата Юлаева», чтобы выразить им поддержку перед решающими боями в плей-офф. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Хабиров признался, что, несмотря на плотный рабочий график, внимательно следит за выступлением команды, в его семье это традиция, а сын Фарит, просится на каждый матч. «Я очень признателен тренеру Томи Ламсе и всему тренерскому штабу, что они собрали настоящую команду – боеспособную, дерзкую, уверенную, настоящую «зеленую машину». При этом они сохранили атмосферу настоящей семьи, где бьются друг за друга. Во многом благодаря их трудам в регулярном чемпионате команда сильнее, чем в предыдущие три года», - написал он и назвал спортсменов настоящими башкирскими джигитами, показывающими пример молодёжи, заверив игроков и болельщиков в том, что республика и в дальнейшем будет поддерживать футбол и хоккей.

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