Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
2 марта, 22:51СпортФото: pxhere.com
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Сейчас фигуристке 23 года.
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Обладательница золотой медали Игр-2014 в Сочи не сможет продолжать участвовать в соревнованиях из-за травм, сообщает "Советский спорт".
- С профессиональным спортом это точно все. В данный момент я хочу быть здоровой и счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене. Фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт, - сказала Аделина Сотникова.
Фигуристка не выступала на соревнованиях более четырех лет. Де-факто она прервала карьеру сразу после олимпийского триумфа в 2014 году, хотя делала попытку вернуться на лед в 2015 году.
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