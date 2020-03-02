Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

- С профессиональным спортом это точно все. В данный момент я хочу быть здоровой и счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене. Фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт, - сказала Аделина Сотникова.