Вконтакте появилось официальное сообщество чемпионата Испании по футболу

Фанатов испанской лиги будут ждать видео, интервью с игроками, обзоры матчей и розыгрыши призов.

Испанская Футбольная Лига официально запустила русскоязычное сообщество лиги Вконтакте, в котором русские болельщики смогут каждый день узнавать новости LaLiga, смотреть видео и стать ближе к испанскому клубу.

Миллионы пользователей ВКонтакте состоят в сообществах о любимых испанских клубах, а футболисты из чемпионата на протяжении нескольких лет входят в список самых обсуждаемых персон в публикациях и комментариях в VK. Уверены, что это только начало большого сотрудничества и впереди пользователей ждёт множество эксклюзивного контента, - сообщил исполнительный директор социальной сети Дмитрий Сергеев.