Тренер школы ФК «Уфа» Микаелян попал в больницу

Тренер школы ФК «Уфа» Макич Микаелян слег в больницу с обширным инфарктом, сообщил Медиакорсети один из спортивных журналистов. Как выяснилось, это произошло 30 января. Сейчас он находится в отделении реанимации.

Макич Микаелян в системе ФК «Уфа» работает с 2010 года, тогда это был клуб «БИС-Динамо», на базе которого и сформировали ФК «Уфа», был тренером и главным тренером молодежного состава «Уфы», тренером-консультантом ФК «Арарат», сейчас он тренирует ребят 2002 года рождения в школе ФК «Уфа». 5 февраля ему исполнится 52 года.