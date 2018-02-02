Тренер школы ФК «Уфа» Микаелян попал в больницу
Сегодня, 10:13СпортРазиф АбдуллинФото: Марат Лутфрахманов/ ufaved.info
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Это случилось 30 января.
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Тренер школы ФК «Уфа» Макич Микаелян слег в больницу с обширным инфарктом, сообщил Медиакорсети один из спортивных журналистов. Как выяснилось, это произошло 30 января. Сейчас он находится в отделении реанимации.
Макич Микаелян в системе ФК «Уфа» работает с 2010 года, тогда это был клуб «БИС-Динамо», на базе которого и сформировали ФК «Уфа», был тренером и главным тренером молодежного состава «Уфы», тренером-консультантом ФК «Арарат», сейчас он тренирует ребят 2002 года рождения в школе ФК «Уфа». 5 февраля ему исполнится 52 года.
Редакция желает Макичу Сергеевичу скорейшего выздоровления.
Спортивный комментатор Нобель Арустамян записал видеообращение к Макичу Микаеляну.
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