Ларсен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Филип Ларсен подписал новый контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на два года, таким образом игрок сыграет за юлаевцев в сезоне 18/19 и 19/20.

Датский защитник перешёл в «Салават Юлаев» летом 2017 года, после прихода на пост главного тренера Эркки Вестерлунда. В текущем сезоне Ларсен пропустил лишь один матч, в остальных ему удалось забросить 11 шайб и сделать 26 результативных передач, показатель полезности игрока +10. По итогам января Филип Ларсен признан лучшим защитником КХЛ, и принимал участие в Неделе звёзд 2018. На сегодняшний день он является самым забивающим защитником лиги.