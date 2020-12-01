Реми Кабелла: «Ренн» - очень сильная команда, но сейчас переживает спад

Реми Кабелла: «Ренн» - очень сильная команда, но сейчас переживает спад

Вчера, 21:25СпортPhoto: pxhere.com
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна».

«Я плотно слежу за французским чемпионатом. «Ренн» хорошо себя показал в прошлом сезоне. Они хорошо начали этот, но сейчас преодолевают спад. Наша задача — воспользоваться этим завтра. «Ренн» является очень сильной командой, но этот спад может пойти на пользу. Мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами», - цитирует футболиста «Советский спорт».

Напомним, «Краснодар» и «Ренн» замыкают турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе по одному очку. Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжают борьбу за право сыграть весной 2021 года в Лиге Европы.

Добавим, что «быки» примут «Ренн» завтра, 2 декабря. Встреча начнется в 20:55 мск.

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