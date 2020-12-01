Реми Кабелла: «Ренн» - очень сильная команда, но сейчас переживает спад

«Я плотно слежу за французским чемпионатом. «Ренн» хорошо себя показал в прошлом сезоне. Они хорошо начали этот, но сейчас преодолевают спад. Наша задача — воспользоваться этим завтра. «Ренн» является очень сильной командой, но этот спад может пойти на пользу. Мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами», - цитирует футболиста «Советский спорт».