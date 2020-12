Реми Кабелла: «Ренн» - очень сильная команда, но сейчас переживает спад

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна».

«Я плотно слежу за французским чемпионатом. «Ренн» хорошо себя показал в прошлом сезоне. Они хорошо начали этот, но сейчас преодолевают спад. Наша задача — воспользоваться этим завтра. «Ренн» является очень сильной командой, но этот спад может пойти на пользу. Мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами», - цитирует футболиста «Советский спорт». Напомним, «Краснодар» и «Ренн» замыкают турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе по одному очку. Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжают борьбу за право сыграть весной 2021 года в Лиге Европы. Добавим, что «быки» примут «Ренн» завтра, 2 декабря. Встреча начнется в 20:55 мск.

