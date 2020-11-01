«Уфа» проиграла в домашнем матче «Уралу» из Екатеринбурга

Матч начался с атак хозяев поля, но гости затем перехватили инициативу. Быстрая контратака на 27 минуте, и первый гол забивает Эрик Бикфалви. Он же пробивает пенальти, которое усмотрели судьи видеоповтора на 37 минуте матча, 2:0 – такой счет на табло был, когда команды ушли на перерыв.