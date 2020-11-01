«Уфа» проиграла в домашнем матче «Уралу» из Екатеринбурга

«Уфа» проиграла в домашнем матче «Уралу» из Екатеринбурга

Вчера, 17:22СпортРазиф Абдуллин
Победу гостям принес дубль Эрика Бикфалви.

Сегодня в 13-ом туре футбольный клуб «Уфа» принимал «Урал» из Екатеринбурга.

Матч начался с атак хозяев поля, но гости затем перехватили инициативу. Быстрая контратака на 27 минуте, и первый гол забивает Эрик Бикфалви. Он же пробивает пенальти, которое усмотрели судьи видеоповтора на 37 минуте матча, 2:0 – такой счет на табло был, когда команды ушли на перерыв.

В перерыве тренерский штаб «Уфы» произвел две замены, вместо Азера Алиева и Кэтелина Карпа на поле вышли Дмитрий Сысуев и Владислав Камилов. Игра приобрела новый, боевой характер. И на 62-й минуте матча после розыгрыша углового новичок уфимцев Комнен Андрич головой открывает счет своим мячам в регулярном чемпионате.

1:2 – счет не изменился до конца игры, хотя подходов и опасных моментов хозяева поля создали немало, но реализовать их не смогли. ФК «Уфа» остается аутсайдером чемпионата, следующий матч они играют на выезде с «Сочи».

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