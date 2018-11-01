РФС инициировал проведение финала Лиги чемпионов 2021 года в Петербурге

Об этом в четверг 1 ноября заявили представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), написала газета «Известия».

Кроме этого, на проведение этого мероприятия претендует также Мюнхен.

При \этом в УЕФА подчеркнули, что выражение желания – это не официальная заявка. Официальные предложения и заявку государство должно представить до 15 февраля следующего года.