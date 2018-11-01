Фото: pxhere.com
РФС инициировал проведение финала Лиги чемпионов 2021 года в Петербурге
Сегодня, 17:17Спорт
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Российский футбольный союз (РФС) выдвинул город Санкт-Петербург в качестве кандидата на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года.
Об этом в четверг 1 ноября заявили представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), написала газета «Известия».
Кроме этого, на проведение этого мероприятия претендует также Мюнхен.
При \этом в УЕФА подчеркнули, что выражение желания – это не официальная заявка. Официальные предложения и заявку государство должно представить до 15 февраля следующего года.
Напомним, Северная столица России примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Впервые турнир состоится не на территории одной страны, а в 12-ти города 12-ти стран, которые являются членами УЕФА. Возможно. В Санкт-Петербурге пройдут три игры группового этапа, а также один из четвертьфиналов.
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