Глава ОКР рассказал о возвращении в РФ Кубков мира по зимним видам спорта

В интервью газете «Известия» президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков рассказал о перспективах возвращения в РФ Кубка мира, возможности восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики и Союза биатлонистов и других актуальных вопросах отечественного спорта.

Он пояснил, что уже в этом году в России проведут этап Кубка мира по саням, который пройдет в Сочи. После восстановления РУСАДА начались положительные сдвиги, и все постепенно возвращается к прежнему состоянию, добавил Поздняков.

По его мнению, сегодня в РФ есть спортивные федерации, работающие без особых трудностей, имеющих спонсоров и устойчивое финансовое положение. При этом глава ОКР пояснил, что существуют разные модели управления. В связи с этим, одни федерации нуждаются в поддержке, другие совершенно самостоятельны. Но ОКР пытает оказать поддержку всем общероссийским спортивным федерациям, чтобы те пришли к балансу, и чтобы совместными усилиями были достигнуты поставленные цели. Речь идет о завоевании спортивных наград, развитии детского и массового спорта.

Кроме этого, Поздняков напомнил, что в настоящее время некоторые федерации переживают переформатирование своей деятельности. И в такие периоды крайне важно сохранить стабильность органов управления, считает он. И это одна из причин. Почему выборы в эти структуры проходили на безальтернативной основе.