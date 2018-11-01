Болельщики ФК «Уфа» смогут лично вручить награды Беленову и Тиллю
Александр Беленов и Оливер Тилль признаны лучшими игроками третьего квартала.
Завтра футбольные болельщики могут встретиться с вратарем ФК «Уфа» Александром Беленовым и полузащитником Оливером Тиллем и вручить им награды за то, что их выбрали лучшими игроками трех месяцев (июля, августа и сентября).
Для этого надо победить в конкурсе, который объявлен на официальной странице уфимского футбольного клуба.
- Получить возможность вручить приз одному из футболистов очень просто – нужно сделать репост записи о конкурсе, - пояснили в клубе. - Два победителя будут выбраны случайным образом, а итоги конкурса подведены сегодня, 1 ноября, в 21.00.
Болельщики встретятся с футболистами завтра перед тренировкой. Уфимская команда готовится к домашней встрече с «Крыльями Советов», которая пройдет 5 ноября в 18.30 на стадионе «Нефтяник».