В Ночной хоккейной лиге играют врачи и космонавты

Как сообщает kp.ru, в новом сезоне примут участие курсанты и офицеры Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. В 2016 году в Твери они образовали команду «ВА ВКО». Подмосковный спортивный коллектив «Наши» известен тем, что его игроками в 60-х годах были космонавты во главе с Юрием Гагариным. Новый состав команды собрали в 2015 году, и сейчас в ней также играют представители космической отрасли. Команда с говорящим названием «Доктора» из Москвы соревнуется с соперниками уже несколько лет.
Новыми участниками Ночной лиги стали медики из Тюмени, образовавшие команду «Эскулапы». Ассистентом капитана в ней выступает заведующий кардиохирургическим отделением тюменской больницы № 1 Никита Стогний.
Всего в лиге предполагается четыре возрастных дивизиона, но нет жестких рамок распределения. Вячеслав Петров, самый возрастной участник лиги, играет в чебоксарской команде «Энергия. 20 век». Ему 72 года, и 9 лет из них он участвует в соревнованиях лиги. Он рассказал, что команда была создана еще на старте проекта, когда возрастной ценз был 40+. Сейчас в команде Петрова практически все спортсмены возраста 50+, в этом году они могут участвовать в новом дивизионе. Цель нововведения — дать возможность игрокам старше пятидесяти лет чувствовать себя комфортнее и сражаться против равных соперников.
Вячеслав Петров отметил, что «Энергия. 20 век» — старожилы лиги. В команде состоявшиеся люди, в том числе есть предприниматели.
Единственное ограничение, которое озвучили организаторы, — участник должен быть любителем. Для профессиональных хоккеистов в Ночной лиге есть Совет Легенд, в котором 35 спортсменов, уже завоевавших награды на чемпионатах мира и на олимпиадах. Профессиональные игроки посещают соревнования в регионах и делятся с любительскими командами опытом.
Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и генеральный директор Ночной лиги Алексей Касатонов рассказал, что лигу создали для любителей, которые увлечены хоккеем. По его словам, Россия не зря считается хоккейной державой, ведь во всех ее регионах любят этот вид спорта и следят за его событиями, поддерживая российскую сборную.
В основном в новом сезоне будут участвовать спортсмены из Москвы и Московской, Рязанской, Свердловской областей, Татарстана, Башкирии и Кузбасса. Касатонов обратил внимание, что в настоящее время повысился интерес к любительскому хоккею и в Сочи.За сезон команды сыграют в 15 — 20 матчах. В сентябре — октябре состоятся первые соревнования, финал — Фестиваль хоккея в Сочи — запланирован на май и пройдет на олимпийских объектах. Кубок Крутова — награда, которую получит победитель, — назван в честь нападающего и двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова, который играл в пятерке со знаменитым Вячеславом Фетисовым.
Фетисов назвал хоккей интеллектуальной игрой и отметил, что в нее играют высокоинтеллектуальные люди.