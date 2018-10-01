В Уфе в 2020 году обещают начать строить стадион на 20 тысяч мест

- Мы съездили посмотрели несколько проектов. Шамиль Камилович (гендиректор ФК «Уфа» – прим.ред.) побывал в Белоруссии, посмотрел базу «БАТЭ» – очень симпатичный интересный стадион. Одним словом, мы берём разумные варианты. Эту работу мы будем вести. Думаю, что в следующем году приступим к проектированию. Нужно купить проект и привязать его к нашим условиям. Планируем начать строить в 2020 году, чтобы в 2022-2023 году уже иметь такой объект», – рассказал Хамитов.