Игорь Акинфеев ушел из сборной России по футболу, уступив дорогу молодым
Вполне вероятно, что основным голкипером национальной сборной станет бывший вратарь «Уфы».
Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России, сообщается на официальном сайте РФС.
Капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев обратился к болельщикам:
- У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.
Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной.
Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом.
15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!
Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны.
Игорь Акинфеев защищал ворота национальной сборной по футболу в более чем ста матчах.
Теперь вполне возможно, что основным голкипером сборной России станет Андрей Лунев, вратарь «Уфы» с лета 2015 по декабрь 2016 года, перешедший после этого в «Зенит». Он уже защищал ворота сборной России в первом матче Лиги наций с Турцией. 11 октября Россия в рамках этого же турнира сыграет со Швецией.