Губерниев отреагировал на слова Нурмагомедова о ринг-герлз

Губерниев сказал: «С моей точки зрения, ринг-герлз популяризируют спорт. Но если говорить, например, о смешанных единоборствах — лежачих можно бить. А женщины почему не могут быть в бикини? Женщинам нельзя, но лежачих бить можно — это странно». Об этом сообщает RT.