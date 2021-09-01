Губерниев отреагировал на слова Нурмагомедова о ринг-герлз

Губерниев сказал: «С моей точки зрения, ринг-герлз популяризируют спорт. Но если говорить, например, о смешанных единоборствах — лежачих можно бить. А женщины почему не могут быть в бикини? Женщинам нельзя, но лежачих бить можно — это странно». Об этом сообщает RT.
Он также добавил, что с уважением относится к мнению Нурмагомедова, однако у каждого человека своя точка зрения. Губерниев сказал, что любит наблюдать за женщинами в бикини на ринге.
Нурмагомедов отметил, что ринг-герлз совершенно бесполезны в смешанном единоборстве.