Губерниев отреагировал на слова Нурмагомедова о ринг-герлз

Губерниев отреагировал на слова Нурмагомедова о ринг-герлз
Губерниев отреагировал на слова Нурмагомедова о ринг-герлз
Вчера, 23:45СпортФото: phere.com
Комментатор Дмитрий Губерниев оригинально ответил на слова Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона бойцовского чемпионата в легкой весовой категории о ринг-герлз.

Губерниев сказал: «С моей точки зрения, ринг-герлз популяризируют спорт. Но если говорить, например, о смешанных единоборствах — лежачих можно бить. А женщины почему не могут быть в бикини? Женщинам нельзя, но лежачих бить можно — это странно». Об этом сообщает RT.

Он также добавил, что с уважением относится к мнению Нурмагомедова, однако у каждого человека своя точка зрения. Губерниев сказал, что любит наблюдать за женщинами в бикини на ринге.

Нурмагомедов отметил, что ринг-герлз совершенно бесполезны в смешанном единоборстве.

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