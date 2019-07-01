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Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев остался в клубе еще на один год
Сюжеты:
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Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев остался в клубе еще на один год

1 июля, 14:33СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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