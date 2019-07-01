Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев остался в клубе еще на один год

Он перешёл в «Салават Юлаев» перед началом прошлого сезона. За это время Артём провёл за «юлаевцев» 74 матча, в которых набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «+9».

— В прошлом сезоне Артём в нашей команде вышел на новый качественный уровень. Он здорово прибавил в игре. Соответственно, получил доверие тренерского штаба и много игрового времени. Уверенно отыграл в плей-офф. Рады, что Сергеев с нами. Рассчитываем, что и в этом сезоне он займет для себя роль одного из основных защитников.