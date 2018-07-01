Сборная России обыграла сборную Испании и вышла в четвертьфинал

Все ленты всех без исключения соцсетей забиты восторженными постами, посвященными сегодняшней, 1 июля, победе сборной России в 1/8 финала над сборной Испании со счетом 4:3.

Отдельно люди благодарят вратаря сборной России Игоря Акинфеева, и, если честно, есть за что. А имя российского тренера Станислава Черчесова, пожалуй, на ближайшее время станет мемом – «Ты просто космос, Стас!» (строчка из некогда известной песни группы «Ленинград», прим.).

Начиналось, правда, все не очень-то хорошо, когда Сергей Игнашевич забил автогол на 12-й минуте (в свои ворота). На 41-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, забив гол с пенальти. Тут же в соцсетях родился анекдот: «Россия забила два гола, Испания – ни одного. Счет 1:1».

Тем не менее, основное время, как и дополнительные 15-минутные таймы закончились с этим ничейным счетом. Все определилось в серии послематчевых пенальти, в которой сборная России оказалась сильнее и удачливее. Последний сейв Акинфеева многие называют феноменальным, когда, казалось бы, уже пропущенный удар вратарь отбил в последний момент ногой, падая в сторону от мяча.

Соперником сборной России в четвертьфинальном матче станет победитель в игре сборных Хорватии и Дании. Игра состоится сегодня в 21:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал со сборной России пройдет 7 июля в Сочи на знаменитом стадионе «Фишт».

Герой сегодняшнего матча Игорь Акинфеев в составе ЦСКА был в Уфе в марте 2010 года. Тогда проходила встреча ПФК ЦСКА и компании «Башнефть» на тему сотрудничества, которое касалось, в том числе, развития детского спорта.

После встречи и пресс-конференции игроки армейского клуба Игорь Акинфеев и Элвир Рахимыч встретились с учениками ДЮСШОР № 9 «Восход». Подрастающие спортсмены пообщались с профессионалами, получили автографы любимых футболистов. А некоторые желающие даже получили возможность пробить пенальти вратарю сборной России. Игорь Акинфеев тогда не отразил ни одного удара.

Видео Видео: cskanewspaper