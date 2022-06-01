Губерниев отреагировал на решение «Ролан Гаррос» награждать россиян

Губерниев отреагировал на решение «Ролан Гаррос» награждать россиян

Губерниев отреагировал на решение «Ролан Гаррос» награждать россиян

1 июня, 22:59
Спорт
Фото: pixabay.com
На турнире продолжают выступления Андрей Рублев и Дарья Касаткина.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал резко не реагировать на решение руководства Открытого чемпионата Франции в случае победы россиян на турнире награждать их в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

По мнению журналиста, в данной ситуации России не стоит спорить с данным решением, а поблагодарить организаторов за допуск на соревнование.

Отметим, что борьбу за трофей на «Ролан Гаррос» продолжают представители России Андрей Рублев и Дарья Касаткина.

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