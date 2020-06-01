Фото: wikimedia.org
«Зенит» подписал новый контракт с Семаком
Сегодня, 17:57Спорт
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ФК «Зенит» сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Как пишет RT, срок очередного контракта составляет два года, а в одном из пунктов прописана возможность его продления еще на один год.
Отмечается, что Семак возглавил команду два года назад и в первый год тренерства вывел ее в победители Чемпионата России по футболу.
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