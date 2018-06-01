Стало известно расписание матчей за Кубок Республики Башкортостан-2018

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В ХК «Салават Юлаев» опубликовали расписание матчей на Кубок Республики Башкортостан.
Сюжеты: Болеем за наших
Напомним, в конце лета начнется предсезонный турнир за Кубок Республики Башкортостан на «Уфа-Арене». На официальном сайте ХК «Салават Юлаев» опубликовано расписание матчей.
25 августа
13:00 «Нефтехимик» — «Барыс»
17:00 «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
26 августа
15:00 «Автомобилист» — «Барыс»
19:00 «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
28 августа
15:00 «Автомобилист» — «Нефтехимик»
19:00 «Салават Юлаев» — «Барыс».
Билеты на матчи уфимского турнира уже поступили в онлайн-продажу.
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