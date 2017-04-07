Полузащитник «Уфы» Обляков вновь отметился голом в сборной России

Он забил гол в контрольном матче с Беларусью.

Вчера, 31 мая, в Москве состоялся контрольный поединок между молодежными сборными России и Беларуси. Это был последний контрольный матч перед стартом в европейской квалификации. Полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков вышел на матч в стартовом составе и во втором тайме на 51-й минуте забил гол в ворота соперника.

На поле во втором тайме вышел воспитанник уфимского футбола Игорь Безденежных, и он вместе с Обляковым помог российской сборной одержать разгромную победу. Игра закончилась со счетом 7:0 в пользу России.

Напомним, в предыдущем контрольном матче против сборной Узбекистана Иван Обляков забил два гола.

В 2017 году молодежная сборная России сыграет пять матчей в своей группе в отборочном этапе чемпионата Европы-2019. Вот календарь игр:

31 августа. Россия – Армения.

5 сентября. Россия – Гибралтар.

6 октября. Россия – Австрия.

10 октября. Сербия – Россия.

10 ноября. Армения – Россия.

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