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Полузащитник «Уфы» Обляков вновь отметился голом в сборной России
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВесна в Башкирии
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Полузащитник «Уфы» Обляков вновь отметился голом в сборной России
Сегодня, 10:08СпортРазиф АбдуллинФото: РФС
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