Полузащитник «Уфы» Обляков вновь отметился голом в сборной России

Вчера, 31 мая, в Москве состоялся контрольный поединок между молодежными сборными России и Беларуси. Это был последний контрольный матч перед стартом в европейской квалификации. Полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков вышел на матч в стартовом составе и во втором тайме на 51-й минуте забил гол в ворота соперника.
На поле во втором тайме вышел воспитанник уфимского футбола Игорь Безденежных, и он вместе с Обляковым помог российской сборной одержать разгромную победу. Игра закончилась со счетом 7:0 в пользу России.
Напомним, в предыдущем контрольном матче против сборной Узбекистана Иван Обляков забил два гола.
В 2017 году молодежная сборная России сыграет пять матчей в своей группе в отборочном этапе чемпионата Европы-2019. Вот календарь игр:
31 августа. Россия – Армения.
5 сентября. Россия – Гибралтар.
6 октября. Россия – Австрия.
10 октября. Сербия – Россия.
10 ноября. Армения – Россия.