"Салават Юлаев" подписал контракт с бывшим вратарем "Амура"

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Ворота "Салавата Юлаева" в новом сезоне будет защищать бывший вратарь "Амура" Юха Метсола.
Контракт с Юхой Метсолой подписано на два сезона. Финский вратарь ранее выступал за хабаровский "Амур" в течении последних трех сезонов. Он принял участие в 155 матчах, одержал 64 победы и 15 раз сыграл на ноль.
Ворота "Салавата" до Метсолы защищал Бен Скривенс. О расставании с этим голкипером руководство хоккейного клуба объявило сразу после вылета из плей-оффа.
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