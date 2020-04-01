Ла Лига провела благотворительный музыкальный фестиваль

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В акции приняли участие звезды футбола и популярные исполнители. Ла Лига организовала концерт с участием местных популярных музыкантов и звезд футбола для борьбы с коронавирусом.
Выступление проводилось в онлайн-формате и носило благотворительный характер. На всем его протяжении зрителей призывали донатить. Об этом сообщает "Советский спорт". Целью фестиваля стало объединение музыки и спорта для борьбы с коронавирусом при помощи LaLigaSantander Fest. Это первый всемирный благотворительный фестиваль, трансляция которого шла в соцсетях и на официальном сайте организации. Все собранные средства направили на закупку медицинского оборудования.
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