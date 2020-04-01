Ла Лига провела благотворительный музыкальный фестиваль

Выступление проводилось в онлайн-формате и носило благотворительный характер. На всем его протяжении зрителей призывали донатить. Об этом сообщает "Советский спорт". Целью фестиваля стало объединение музыки и спорта для борьбы с коронавирусом при помощи LaLigaSantander Fest. Это первый всемирный благотворительный фестиваль, трансляция которого шла в соцсетях и на официальном сайте организации. Все собранные средства направили на закупку медицинского оборудования.