Владимир Путин наградил олимпийца из Уфы

Президент России Владимир Путин принял в Кремле чемпионов и призеров нынешних Олимпийских игр в Пхенчхане, чтобы поблагодарить спортсменов и вручить им государственные награды.

Уфимский шорт-трекист Семен Елистратов оказался в числе участников торжественного мероприятия, как бронзовый призер Олимпийских Игр. Напомним, он первым из российских атлетов получил первую олимпийскую награду в Пхенчхане.

- Высокие гуманистические основа спорта и олимпизма для нашей страны имеют реальную, практическую значимость и это знают, чувствуют миллионы любителей спорта по всему миру, — процитировал выступление главы государства телеканал «Россия 24». - Уверен, вы продолжите ставить рекорды, и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни для миллионов наших граждан и прежде всего молодых людей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, сереьряная призерка, фигуристка Евгения Медведева и обладатели олимпийского серебра в лыжных гонках Александр Большунов и Денис Спицов, а также все хоккеисты сборной России, выигравшие олимпийское золото, были удостоены Ордена Дружбы.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени были награждены бронзовый призер игр по лыжным гонкам Юлия Белорукова, серебряные призеры в фигурном катании Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев, Евгения Тарасова, Александр Энберт, серебряные призеры в лыжных гонках Андрей Ларьков и Алексей Червоткин, а также серебряный призер в скелетоне Никите Трегубову.

Бронзовые призеры по фристайлу Илья Буров и Сергей Ридзик, в шорт-треке - Семен Елистратов и в лыжных гонках - Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова были удостоены медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени.

Видео Видео: Россия24

Семен Елистратов в ответном слове постарался выразить переполнявшие его эмоции

- Перед тем как поехать на Олимпийские игры, было много споров, ехать нам или нет. Владимир Владимирович, вы первый, кто сказал, что мы едем. Спасибо вам за поддержку и спасибо вам за доверие. За нашими спинами стоит большое количество людей, без которых мы бы не справились, это наши родители, жены, мужья, наши семьи, друзья, болельщики и самые главные люди, без которых бы мы не показали бы результат – это наши тренера и наши учителя. Мы справились, мы смогли, не отступили. Как мне кажется, мы с достоинством представили свою страну, — сказал Семён.