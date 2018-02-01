Владимир Путин извинился перед олимпийцами за игры в Пхенчхане

На встрече с олимпийцами президент России попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Играми в Пхенчхане, сообщают «РИА Новости».
Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то, - сказал Владимир Путин.
Напомним, в заявку от России включили 169 спортсменов, из них из Башкирии - Семен Елистратов (шорт-трек), Антон Бабиков (биатлон), Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), Кристина Спиридонова (фристайл) и Ольга Сосина (хоккей с шайбой). Из-за допингового конфликта четверо спортсменов республики не допущены к Олимпиаде в Пхенчхане бобслеист Ильвир Хузин, конькобежец Руслан Захаров (представляет Московскую область), хоккеистки ХК "Агидель" Анна Шибанова и Инна Дюбанок.