Владимир Путин извинился перед олимпийцами за игры в Пхенчхане

Он заявил, что сложная общественная оценка создаёт совсем тяжелые условия для достижения результата.

На встрече с олимпийцами президент России попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Играми в Пхенчхане, сообщают «РИА Новости».

Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то, - сказал Владимир Путин.