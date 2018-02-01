Ильвиру Хузину заменили пожизненное отстранение от Олимпиады на одноразовое

А двоих хоккеисток из «Агидели» полностью оправдали.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, ранее 42 дисквалифицированных российских атлета подали апелляции суд, они оспорили решения комиссии Освальда, из-за которых МОК и отстранил их пожизненно от участия в Олимпийских играх. В конце января суд рассмотрел дела 39 спортсменов, кроме заявлений биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной . Они будут рассмотрены позже, потому что спортсменки уже завершили карьеру в спорте.

Спортивный арбитражный суд не нашел достаточных доказательств в делах 28 российских спортсменов для того, чтобы установить их вину в нарушении антидопинговых правил. Санкции МОК в отношении этих спортсменов аннулируются, а их результаты, достигнутые на Играх в Сочи, восстанавливаются.

В этот список полностью оправданных попали и две хоккеистки ХК «Агидель» Анна Щукина и Екатерина Лебедева.

В 11 случаях суд посчитал, что собранных доказательств достаточно для подтверждения нарушения антидопинговых правил. Решения МОК по ним остаются в силе, но суд заменил наказание: пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх заменено на пропуск одной Олимпиады в Пхенчхане.

В этой категории спортсменов оказался биатлонист из Башкирии Ильвир Хузин.