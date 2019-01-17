23 января
В футбольном клубе «Уфа» появился новый вратарь Юрий Шафинский – СМИ
Он ушел из ФК «Томь», сообщает «Матч ТВ».
10:22
22 января
Гендиректор БСТ: Спорт в телеэфире как был, так и останется
Генеральный директор телеканала БСТ Рустам Зарафутдинов прокомментировал мнение бывшего руководителя спортивной редакции о том, что ее упразднили.
22:08
21 января
Борец из Башкирии Ислам Опиев завоевал серебро чемпионата России
В Калининграде завершился чемпионат России по греко-римской борьбе.
13:08
20 января
В Уфе соберутся самые спортивные пенсионеры страны
В этом году город примет финальные соревнования VI Спартакиады пенсионеров России.
14:54
18 января
Роман Еременко станет игроком ФК «Ростов»
Полузащитник из Финляндии Роман Еременко, ранее игравший за московский «Спартак», переходит в футбольный клуб «Ростов».
17:16
17 января
"Салават Юлаев" уступил "Барысу" в овертайме
Игра проходила в Астане.
21:31
В Уфе пройдет мужской этап Лиги наций по волейболу
Лига наций в России пройдет 7-9 июня.
10:38