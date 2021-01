Вице-премьер РФ: в России жертвами коронавируса стали более 116 тысяч человек

По официальной статистике в России от опасной инфекции умерло вдвое меньше.

С начала распространения пандемии коронавируса в России от опасной инфекции умерли более 116 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. — От последствий коронавируса в стране умерло 70,9 тысячи пациентов. Еще 45,1 тысяч — смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид. Татьяна Голикова пояснила, что смертность в случае второго показателя связана с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, болезнями органов дыхания. — Для оценки ситуации влияния, то есть последствий, мы учитываем вот эти 45 109 — как смертность, на которую ковид повлиял или его последствия. К настоящему времени, по официальным данным, от коронавируса в стране умерли 56,4 тысячи человек. Всего с начала эпидемии вирус подтвердили у 3,1 миллиона пациентов. В статистике не учитываются случаи смерти пациентов от других заболеваний, даже если при этом у человека был подтвержденный диагноз COVID-19. Подробнее — в материале «Новых известий». Ранее «Медиакорсеть» сравнила официальную статистику заболеваемости и смертности от корнавируса с результатами альтернативных подсчетов, а также открытых данных за полгода пандемии. Напомним, летом в Башкирии на 48% выросла смертность населения.

