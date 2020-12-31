В Уфе на год закрывают развязку на проспекте Салавата Юлаева перед Бельским мостом

На схемах опубликованных администрацией города видно, что движение по проспекту С.Юлаева будет осуществляться в направлении центра будет осуществляться в направлении зеленой линии, а из центра по фиолетовой. На пересечении движения по З.Валиди с проспектом С.Юлаева будут действовать светофоры.