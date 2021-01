В Уфе на год закрывают развязку на проспекте Салавата Юлаева перед Бельским мостом

Сообщается, что ремонтные работы проводятся с цель увеличения пропускной способности

С 8 января до 30 января в Уфе закроют путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. На данному участке дороги изменится схема движения, а рабочие уже приступили к монтажу светофоров. На схемах опубликованных администрацией города видно, что движение по проспекту С.Юлаева будет осуществляться в направлении центра будет осуществляться в направлении зеленой линии, а из центра по фиолетовой. На пересечении движения по З.Валиди с проспектом С.Юлаева будут действовать светофоры. В мэрии сообщают, что целью ремонтных работ является увеличение пропускной способности развязвки, а также для интеграция вставки нового бельского моста в транспортный поток. Напомним южный выезд из Уфы является одним из самых загруженных в городе. Независимо от времени года, там образуются многокилометровые пробки как на выезд так и на въезд в столицу Башкирии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter