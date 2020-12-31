В Уфе на год закрывают развязку на проспекте Салавата Юлаева перед Бельским мостом

В Уфе на год закрывают развязку на проспекте Салавата Юлаева перед Бельским мостом

Вчера, 11:12ОбществоТимур АлмаевPhoto: Mkset.ru
Сообщается, что ремонтные работы проводятся с цель увеличения пропускной способности

С 8 января до 30 января в Уфе закроют путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. На данному участке дороги изменится схема движения, а рабочие уже приступили к монтажу светофоров.

На схемах опубликованных администрацией города видно, что движение по проспекту С.Юлаева будет осуществляться в направлении центра будет осуществляться в направлении зеленой линии, а из центра по фиолетовой. На пересечении движения по З.Валиди с проспектом С.Юлаева будут действовать светофоры.

В мэрии сообщают, что целью ремонтных работ является увеличение пропускной способности развязвки, а также для интеграция вставки нового бельского моста в транспортный поток.

Напомним южный выезд из Уфы является одним из самых загруженных в городе. Независимо от времени года, там образуются многокилометровые пробки как на выезд так и на въезд в столицу Башкирии.

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