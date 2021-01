По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Башкирии общее количество случаев заражение COVID-19 превысило 19 тыс. человек.

Всего за сутки в республике было выявлено 167 человек зараженных коронавирусной инфекцией. Из больниц республики было выписано 204 человека, а общее количество переболевших COVID-19 составило 15093 человека. Ранее в Башкирии началась массовая вакцинация населения вакциной "Спутник V". На пресс-конференции Радий Хабиров признался, что прививался от коронавируса именно этой вакциной. Он выступал в качестве добровольца.

