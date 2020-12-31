Уфа примкнула к проекту «Утилизируй Правильно и Модно»

Участники челленджа и известные блогеры записали почти 3 тыс. видеороликов, посвященных переработке батареек и продвижению использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек. В общей сложности эти ролики набрали около 9 млн просмотров, а на утилизацию было сдано более 9 тонн батареек.