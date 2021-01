Уфа примкнула к проекту «Утилизируй Правильно и Модно»

Школьники из Уфы и еще 29 городов России подключились к федеральному экологическому челленджу.

Экологическая акция проходила 7–23 декабря в рамках реализации федеральной программы «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» национального проекта «Экология». Участники челленджа и известные блогеры записали почти 3 тыс. видеороликов, посвященных переработке батареек и продвижению использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек. В общей сложности эти ролики набрали около 9 млн просмотров, а на утилизацию было сдано более 9 тонн батареек. — Наша республика уже несколько лет является активным участником всероссийских природоохранных мероприятий, реализуемых в рамках республиканского экопросветительного проекта «Зеленая Башкирия». Батарейки достаточно негативно влияют на окружающую среду. Важно привить подрастающему поколению привычку правильного обращения с любым видом отходов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, — рассказала пресс-секретарь минэкологии РБ Ренара Газина. В министерстве также отметили, что благодаря проекту «Утилизируй Правильно и Модно» увеличился спрос на карту, где указаны​ адреса размещения специальных урн. Напомним, проект ​ «Экозабота» стартовал в июне по всей России. В его рамках в Уфе прошла экологическая акция «Неделя сбора батареек-2020». На площадке возле гипермаркета «Лента» был установлен контейнер для сбора отработанных элементов питания. К пилотному проекту по сбору отработанных батареек присоединились также​ 128 уфимских школ и детский эколого-биологический центр, который провел экологическую акцию «Сдай батарейки — сбереги планету».​ Батарейки собирали в каждом районном учреждении дополнительного образования детей эколого-биологической направленности, сдав на переработку около 500 кг. Школьники Белорецкого района собрали около 350 кг отработанных батареек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter