«Мы в безопасности». Жители Башкирии восстановили свои права

Напомним, ранее жильцы многоквартирного дома в жилкомплексе, который строило ООО «Кристалл», обратились в Mkset. Они рассказали, что представитель компании Анастасия Климова ограничила им въезд к дому, пройти можно было только неблагоустроенными тропами, а в магазин сходить по замерзшему озеру. После публикации на проблему обратила внимание прокуратура и организовала проверку. Тогда Климова заявила, что действовала в рамках закона и обязательств.