«Мы в безопасности». Жители Башкирии восстановили свои права

«Мы в безопасности». Жители Башкирии восстановили свои права

Вчера, 13:48ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Жители ЖК «Родина» в Абзелиловском районе Башкирии добились открытия проезда к своему дому, чего ждали несколько месяцев.

Напомним, ранее жильцы многоквартирного дома в жилкомплексе, который строило ООО «Кристалл», обратились в Mkset. Они рассказали, что представитель компании Анастасия Климова ограничила им въезд к дому, пройти можно было только неблагоустроенными тропами, а в магазин сходить по замерзшему озеру. После публикации на проблему обратила внимание прокуратура и организовала проверку. Тогда Климова заявила, что действовала в рамках закона и обязательств.

В настоящее время проблема решена — проезд открыт. Жительница дома Олеся Михаличенко рассказала Mkset, что суд вынес определение о принятии мер по обеспечению иска и обязал обеспечить проезд.

Приставы сработали отлично! Так что пока идёт судебный процесс мы в безопасности, поделилась собеседница.

Video: Mkset.ru

Она также добавила, что это стало действительно предновогодним подарком для всех. Правда, по словам Олеси, Анастасия Климова вновь угрожает перекрыть ворота. Однако теперь у жильцов есть документы, а на их стороне полиция и администрация.

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