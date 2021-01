«Мы в безопасности». Жители Башкирии восстановили свои права

Жители ЖК «Родина» в Абзелиловском районе Башкирии добились открытия проезда к своему дому, чего ждали несколько месяцев.

Напомним, ранее жильцы многоквартирного дома в жилкомплексе, который строило ООО «Кристалл», обратились в Mkset. Они рассказали, что представитель компании Анастасия Климова ограничила им въезд к дому, пройти можно было только неблагоустроенными тропами, а в магазин сходить по замерзшему озеру. После публикации на проблему обратила внимание прокуратура и организовала проверку. Тогда Климова заявила, что действовала в рамках закона и обязательств. В настоящее время проблема решена — проезд открыт. Жительница дома Олеся Михаличенко рассказала Mkset, что суд вынес определение о принятии мер по обеспечению иска и обязал обеспечить проезд. Приставы сработали отлично! Так что пока идёт судебный процесс мы в безопасности, поделилась собеседница. Video: Mkset.ru Она также добавила, что это стало действительно предновогодним подарком для всех. Правда, по словам Олеси, Анастасия Климова вновь угрожает перекрыть ворота. Однако теперь у жильцов есть документы, а на их стороне полиция и администрация.

