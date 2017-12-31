В новогоднюю ночь жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток

В пик уникального небесного явления можно увидеть до 120 метеоров в час.

Как рассказали в пресс-службе уфимского планетария, с 1 по 5 января жители республики смогут стать свидетелями уникального и необычного по своей красоте небесного явления - метеорного потока Квадрантид. При этом пик явления приходится в ночь с 4 на 5 января – тогда на небе можно будет увидеть до 120 метеоров в час. Примечательно, что на нашем небе это один из самых обильных потоков, сравнимый с декабрьскими Геминидами и августовскими Персеидами.

Выглядит он примерно так: на небе внезапно вспыхивает и звезда и прочерчивает след. Но на самом деле, как пишут астрономы, это не звезды, а небольшие частички вещества диаметром около 1 мм или более, которые с большой скоростью врезаются в атмосферу Земли, чем и обуславливается их яркость. Вспыхивают они от трения и сгорают в атмосфере, оставляя «звездный» шлейф.

Явление открыли в 2003 году. Название оно получило от созвездия Quadrans Muralis (Небесный Квадрант), находящегося на старинных звездных картах между созвездиями Дракона, Геркулеса и Волопаса.

Астрономы советуют всем желающим начать наблюдения с 23 часов ночи и до рассвета и желательно за городом, где нет обильного уличного освещения. Тогда радиант потока поднимается на достаточную высоту над горизонтом и будет продолжать подниматься до самого утра. Наблюдателям лучше смотреть в северо-восточную область неба.