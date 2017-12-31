Театры, выставки, музеи, катки: чем занять себя в новогодние каникулы в Уфе

Чем занять себя и детей, если в каникулы вы остались в городе? Время можно провести с удовольствием и пользой. В подтверждение – наша подборка самых интересных событий в Уфе с 1 по 9 января 2018 года.

Театры. Национальный молодежный театр им.М.Карима.

В новогодние каникулы на сцене молодежного театра – музыкальная сказка «Щелкунчик», на камерной сцене – «Пес Барбос и новогодний кросс»: это постановки для маленьких зрителей.

Позаботились в «молодежке» и о досуге взрослых – 3 января – комедия «Оскар», 4 января – «Был бы денег мешок», 5 января – «Самоубийца», 6 января – «Ханума», 7 января – «Безумный день, или женитьба Фигаро», 8 января – «Гарнир по-французски».

В зимние каникулы даже касса театра перешла на усиленный режим работы. До 8 января билеты можно купить с 9-30 до 18-30. Выходной день – 30 декабря и 1 января.

Цены от 200 рублей. Подробная афиша – на сайте театра.

Башкирский государственный театр кукол

До 8 января Башкирский государственный театр кукол предлагает вашему вниманию театрализованное представление у новогодней елки и спектакль по пьесе Владимира Аношкина «История одной снежинки». В эти дни фойе театра кукол будет оформлено воздушными шарами, яркими объемными фигурами и гирляндами. Ну а главным его украшением, конечно же, станет восьмиметровая новогодняя елка. У елки зрителей встретят Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, игры, танцы и хороводы.

«Высоко в небе десятки тысяч снежинок готовятся к новогоднему балу. Но одна из них недовольна своим узором — он кажется ей слишком заурядным, на нем почти не видно отблесков света. Снежинка покидает дом и отправляется на поиски узора. Ей предстоит встретиться с вольными ветрами, попасть в царство суровых морозов, вырваться из Сугроб-тюрьмы… Она подставит себя под лучи южного солнца и чуть было не растает… Но узор ей изменить так и не удастся. Героиня вернется домой — и, к ее изумлению, все окружающие будут поражены светом, исходящим от нее», - приводится краткое содержание спектакля на сайте.

А для детей помладше есть специальная программа «Что такое Новый год?». На малой сцене Башкирского государственного театра кукол актёры проведут с детьми сказочную новогоднюю программу и в игровой форме расскажут о том, что такое Новый год и как его праздновать. Главные герои Зайчик, Белочка и Медведь покажут вам сказочное новогоднее представление, подарят подарки, а после спектакля декорации превращаются в настоящую фото-студию для детской новогодней фотосессии!

Цена 250 рублей. Продолжительность 1 час 10 минут.

Афиша – на сайте театра.

Башкирский государственный театр оперы и балета

Башкирский государственный театр оперы и балета в 2018 году начинает свою работу 3 января. В малом зале в 11-30 покажут музыкальную сказку «Хрустальная туфелька, или сказка о Золушке», в большом зале – мюзикл «Бременские музыканты». 4 января на сцену взойдет «Снежная королева» (музыка композиторов 19-20 веков прозвучит в театрализованном представлении, два действия). 5,6 января – балет «Щелкунчик», в малом зале 6 января детский мюзикл в двух действиях «День рождения кота Леопольда», 7 января – новогодний Штраус концерт, 11 января – «Лебединое озеро». Билеты от 450 рублей. Подробная афиша – на сайте.

Уфимский государственный татарский театр «Нур»

В театре «Нур» все тоже готово к встрече Нового года. Нарядная елка, праздничное настроение и самая новогодняя сказка. История, в которую попали герои накануне праздника, полна волшебства и чудес. Благодаря чуткости и настоящей дружбе всех персонажей, Снегурочка – самозванка и фальшивый лже-Дед Мороз разоблачены. Праздник не испорчен, подарки детям доставлены, а настоящий Дед Мороз прибыл под самый бой курантов. Обо всем этом - в спектакле Марса Гимранова «Дед Мороз настоящий?!» в постановке Ильдара Валеева. Идеален для семейного просмотра и станет самым лучшим подарком для детворы. Очень музыкальный, «снежный» и по-настоящему новогодний.

Цены – от 150 рублей. Представления со 2 по 7 января. В афише театре есть и вечерние спектакли: 3 января – «Семейный портер с посторонним», 4 января «Дамы, балкон и он», 5 января – «Зятья Гергери», 6 января – «Сущий ангел», в это же день в малом зале – «Не жена, а дьявол», 7 января в малом зале «Однажды на даче…», в большом зале – «Дело было в переулке».

Подробнее на сайте театра "Нур".

Башкирский государственный академический театр драмы им.М.Гафури

В Башкирском государственном академическом театре драмы им.М.Гафури детям расскажут «Мышиные истории». В одной уютной сыроварне живет семья серых мышей: мама, папа и их сын Шома. Всё у них было прекрасно: тёплый дом, воспитанный сын и много-много сыра. И голубая мечта - победить в конкурсе «Евромаус» и получить главный приз «Хрустальный сыр». «Только представьте себе: красная дорожка, вокруг одни звезды... Когда мы получим главный приз «Хрустальный сыр», все прибегут к нам и будут делать с нами селфи. Нас покажут по мышиному каналу», - мечтают они.

Но в один прекрасный день в сыроварне появляются новые жильцы – абсолютно белые мыши: мама, папа и их дочь Фружи! С приходом новых жильцов безмятежная жизнь в сыроварне заканчивается, приготовления к конкурсу забываются, и начинается самая настоящая мышиная возня. Между родителями вспыхивает непримиримая вражда, а между Шомой и Фружи – дружба. Шома и Фружи решили никогда не расставаться, чего бы им это ни стоило. Но к сожалению, неприязнь родителей мешает дружбе детей, и за помощью они обращаются к коту. И Великий Кот-волшебник превращает их в серых, потом в белых, потом решает помирить их родителей… Ведь Кот не только домашний и простой, он Великий Кот-волшебник. Таким образом, дружба победила, и мыши решают вместе выступить в конкурсе «Евромаус».

Режиссер «Мышиных историй» - Ильсур Казакбаев, композитор Василь Гафаров, балетмейстер Александр Родионов.

Представления 2,3,4,5,6,7 января. Билеты от 200 рублей.

У взрослых театралов также будет возможность посмотреть любимые постановки. 3 января – «Муж на час», 4 января – «Необычная история в обычной деревне», 5 января – «Мамуля», 6 января – «Любишь – не любишь», 7 января – «Беги, Харис, беги…», 8 января в малом зале «Я сотворил тебя».

Билеты от 160 рублей. Афиша – на сайте театра.

Русский драматический театр

Русдрам для детей покажет спектакли «Снежная королева» (2,6 января), «Дюймовочка и принц» (3,4,5,7, 8 января). Для взрослых приготовили «Кофейный блюз» на камерной сцене (3 января), «Улыбайтесь, господа!» - на большой сцене 3 января, «Охота на акул» 4 января, «Палата бизнес-класса» 5 января, «Голубая камея» 6 января, «Мнимый больной» - 7 января.

Билеты от 200 рублей. Начало спектаклей и наличие билетов можно узнать на официальном сайте театра

Башкирская государственная филармония им.Хусаина Ахметова

Здесь покажут мюзикл «Аленький цветочек». Говорят, этот мюзикл признан авторитетными критиками лучшим в республике за последние десять лет. Кроме этого, детей традиционно встретят Дед Мороз и Снегурочка, пройдет танцевальный флешмоб и детская дискотека, гостям сделают аквамакияж, будет и семейная фотосессия от филармонического деда Мороза, и, конечно же, призы, игрушки и сладости.

Представления до 6 января. Билеты – 250 рублей.

5 января струнный квартет Рустэма Сулейманова представит программу «Снежное танго». Ожидается интерактивное общение с профессиональными танцовщиками, зрители смогут освоить несколько элементов этого танца страсти. Билеты от 100 рублей.

6 января состоится театрализованный концерт «Эт күңеле бер һөйәк», билеты от 100 рублей.

8 января – «Рождественский саундтрек-концерт» в исполнении эстрадно-джазового оркестра БГФ под управлением заслуженного артиста РБ Олега Касимова. В программе: саундтреки к фильмам «Звездные войны», «Джеймс Бонд. Агент 007», «Миссия невыполнима», «Завтрак у Тиффани» и другим, к мультфильмам Уолта Диснея. Билеты от 100 рублей.

Подробности на сайте Башгосфилармонии.

На свежем воздухе

Днем можно покататься на горных лыжах на ГЛК «Ак Йорт». Работают с 10:00 - 23:00 каждый день без перерыва и выходных. Исключение – 1 января комплекс начнет принимать гостей с 13 часов. Здесь есть тюбинги, лыжи, сноуборды. Снаряжение можно взять напрокат. Инструкторы проведут вводные занятия для начинающих, а опытные лыжники смогут испытать себя на трамплинах и фигурах. По всем вопросам обращаться по тел. 8(347)216-10-16, 8 (987) 136-42-44

Если есть коньки, то всей семьей можно отправится на муниципальные катки. Проверьте, который из списка ближе всего к вам:

Кировский район: Батырская 10/1, Авроры 11/1, Заки Валиди 3, Бехтерева 16/2, Кирова 91, Мубарякова 11/1, Кувыкина 19, Мубарякова 7/2, Достоевкого 10 б, Софьи Перовской 42, на территории 5-го лицея и в 16-ой гимназия.

Калининский район: парк Машиностроителей, Стадион им. Гастелло, Ферина 9, Янаби 63, 74-ая школа, улица Мелеузовская в Шакше, на улице Ушакова, Первомайская 53, 157-ая школа. На Гастелло также будет хоккейная коробка.

Октябрьский район: парк Гафури, Ипподром «Акбузат», 10-я спортивная школа стадион Олимп, на пересечении улиц Рыльской и Набережной. Хоккейные коробки: 155 лицей, 130 школа, 159 школа, 29 школа, Рыльского 6/1, Ковшова 6/1, 17-ая школа, Гагарина 74/1, Бикбая 24/3, Бикбая 29, Российская 43/3, Российская 163/1, Российская 169, Лесотехникума 18, Зорге 52/1, Зорге 35а и коробка в Нагаево.

Советский район: парк Якутова, парк Лесоводов, Айская 92. Хоккейные коробки: Братьев Кадамцевых 8, Проспект Октября 24, 50 лет октября 6/8, Проспект Октября 45, Губайдуллина 25/2, школа 7, школа 27, лицей 96, школа 100, школа 26, ЦДТ «Глобус», Сквер 50-летия победы. Орджоникидзевский район: катки: стадион «Строитель», парк культуры и отдыха Нефтехимиков. Хоккейные коробки: Комарова 36а, Калинина 5, Мира 14, Бульвар Славы 5, Тимашевская 3/1, Свобода 23/1, Б Хмельницкого 127/1, школа 85, Горького 54.

Дёмский район: Левитана 26/1 стадион «Локомотив», Ценральная 1/2. Хоккейные коробки: гимназия 102, школа-интернат первого вида, Левитана 36.

На лыжах можно покататься на трассах спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон». По телефону администраторы пообещали, что будут работать в обычном режиме, а лыжи на прокат можно взять круглосуточно.

Справки по телефону 240-53-22 (СДЮШОР), 240-53-22 (факс), 240-53-44 (гостиница)

Своими глазами

Национальный музей Башкортостана

Можно воспользоваться долгими выходными и посетить Национальный музей Башкортостана. В дни каникул там будет проходить выставка Никаса Сафронова, и экспозиции неспешно посмотреть – тоже удовольствие. 31 декабря, 1 и 7 января – выходные, в остальные дни музей работает в обычном режиме.

Подробности – на сайте.

ЦСИ «Облака»

В центре современного искусства «Облака» выставка «Фрида Кало – ожившие полотна». Работает с 10 до 22 часов, цена 350 рублей. Действует возрастной ценз 16+. Также работает мультимедийная выставка «Сказочные миры: галактика Русь» - с 10 до 13 часов, билет 250 рублей.

Исторический парк «Россия – моя история»

В историческом парке «Россия – моя история» стоит посмотреть три выставки: «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Романовы». Билеты от 250 рублей, работают с 11 до 19 часов, понедельник – выходной.

Музей Боевой Славы

За 100 рублей можно увидеть, как встречали Новый год в СССР – в Музее боевой славы открылась выставка «Советский Новый год». Выставка представляет собой коллекцию предметов периода 60-80-х годов ХХ века, касающихся темы Нового года — это елочные игрушки, детские игрушки и костюмы, предметы мебели того времени. Центральную часть выставки занимает елка и интерьер советской квартиры. Экспозицию можно посмотреть 5 и 9 января.

Выставка «Свитербург»

В Башкирия LIFESTYLE Центр все каникулы, до 12 января, пройдет выставка товаров ручной работы «Свитербург». Организаторы обещают показать сувениры, оригинальные предметы интерьера, авторские украшения, косметику, игрушки, одежду и аксессуары.

В «Свитербурге» ждут с 10 до 21 часа. Вход свободный.