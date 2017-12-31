Синоптики рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь в Уфе

Возможен слабый снег и гололедица.

Новогодняя ночь, в отличие от теплых последних дней, будет немного морозной – от -5 до -10 градусов. Однако в первый день 2018 года уже вновь потеплеет – от -3 до -8 градусов. На улицах будет продолжать таять снег.