Синоптики рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь в Уфе
Сегодня, 09:43ОбществоНадежда Валитова
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Возможен слабый снег и гололедица.
По данным синоптиков Башгидромета, 31 декабря температура составит от -2 до – 7°С.
Новогодняя ночь, в отличие от теплых последних дней, будет немного морозной – от -5 до -10 градусов. Однако в первый день 2018 года уже вновь потеплеет – от -3 до -8 градусов. На улицах будет продолжать таять снег.
Отметим, что из-за аномальной теплой погоды по решению администрации города ледовые городки приостановили свою работу ради безопасности. Напомним, что 28 декабря, по данным метеорологов, побит 20-летний плюсовой температурный рекорд.
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