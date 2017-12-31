Росстат: В Башкирии чаще всего умирают от рака и болезней кровообращения

В очередной раз самыми распространенными причинами смерти жителей республики стали болезни систем кровообращения.

Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2017 года в республике зарегистрировано 46 167 смертей. 6539 смертей зафиксированы из-за новообразований, 2447 – из-за болезней органов дыхания, 2068 – болезней пищеварения, 778 – паразитарных болезней.

По статистике на тысячу жителей региона 201,6 смертей приходится на долю онкозаболеваний. Кроме того, среди причин – гибель в ДТП, отравление алкоголем и самоубийства.