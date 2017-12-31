Мэр Уфы Ирек Ялалов поздравил жителей республики с Новым годом и Рождеством

Глава башкирской столицы заявил, что намерен сделать все, чтобы позитивные преобразования в городе ощутил каждый горожанин.

На сайте администрации города появилось официальное новогоднее обращение Ялалова к жителям Уфы и республики:

- Новый год – это особый, самый добрый и яркий семейный праздник. В нем и душевная теплота и радость домашнего уюта. Это – время, когда подводятся итоги, отмечаются важные вехи, строятся планы на будущее. Это – время ожидания чуда и светлых надежд.

Мы всегда с особым чувством ждем эти любимые всеми праздники, связываем с ними перемены к лучшему, исполнение заветных желаний.

Уходящий год мы завершаем с достойными результатами, которых добивались все вместе. Выражаю искреннюю благодарность и признательность всем, кто трудился для благополучия нашего города, любимой республики, Великой России. Всем, кто своим трудом вносил личный вклад в успех общего дела. Наши общие достижения дают все основания уверенно смотреть вперед, строить дальнейшие планы и развиваться.

В новом году нам нужно сделать все, чтобы позитивные преобразования ощутил каждый горожанин.

Убежден, нам это по силам!

Пусть 2018 год станет временем новых свершений, будет благополучным для вас и ваших близких, принесет взаимопонимание и радость дружеского общения, счастье в каждый дом!