200 автомобилей Росгвардии выстроились в новогоднюю елку в Уфе
Сегодня, 10:09ОбществоНадежда Валитова
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Для участия в акции выделили специалистов дополнительного задержания.
Накануне на парковке одного из уфимских торговых центров прошел традиционный предновогодний автомобильный флешмоб. Сразу 200 автомобилей сотрудников Росгвардии выстроились в виде большой новогодней елочки.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, для участия в акции выделили дополнительные группы задержания. После традиционного снимка на фоне флага Росгвардии бойцы вневедомственной охраны отправились патрулировать улицы для обеспечения общественного порядка.
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