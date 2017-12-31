200 автомобилей Росгвардии выстроились в новогоднюю елку в Уфе

Для участия в акции выделили специалистов дополнительного задержания.

Накануне на парковке одного из уфимских торговых центров прошел традиционный предновогодний автомобильный флешмоб. Сразу 200 автомобилей сотрудников Росгвардии выстроились в виде большой новогодней елочки.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, для участия в акции выделили дополнительные группы задержания. После традиционного снимка на фоне флага Росгвардии бойцы вневедомственной охраны отправились патрулировать улицы для обеспечения общественного порядка.