Житель Башкирии, родившийся в глухом лесу, хочет попасть на проект «Последний герой»

По словам мужчины, принять участие в экстремальном реалити шоу он мечтал с детства. А уже сейчас, являясь многодетным отцом, он решил превратить мечту в реальность. Марат Бахтияров считает, что его сильная сторона — это то, где он родился.
— Родился среди уральских гор, практически в лесу. О природе знаю все. Могу показать, как выживать в трудных природных условиях, говорит в видео анкете мужчина.
Известно, что во втором этапе отбора шоу члены жюри выберут лишь 50 счастливчиков, которые попадут на финальный кастинг в Москве.