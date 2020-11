Житель Башкирии, родившийся в глухом лесу, хочет попасть на проект «Последний герой»

36-летний житель Башкирии и многодетный отец Марат Бахтияров хочет попасть на шоу «Последний герой» телеканала ТВ3. Сейчас проходит отбор участников на новый сезон.

По словам мужчины, принять участие в экстремальном реалити шоу он мечтал с детства. А уже сейчас, являясь многодетным отцом, он решил превратить мечту в реальность. Марат Бахтияров считает, что его сильная сторона — это то, где он родился. — Родился среди уральских гор, практически в лесу. О природе знаю все. Могу показать, как выживать в трудных природных условиях, говорит в видео анкете мужчина. Известно, что во втором этапе отбора шоу члены жюри выберут лишь 50 счастливчиков, которые попадут на финальный кастинг в Москве.

