Житель Башкирии, родившийся в глухом лесу, хочет попасть на проект «Последний герой»

Житель Башкирии, родившийся в глухом лесу, хочет попасть на проект «Последний герой»

Вчера, 12:17ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
36-летний житель Башкирии и многодетный отец Марат Бахтияров хочет попасть на шоу «Последний герой» телеканала ТВ3. Сейчас проходит отбор участников на новый сезон.

По словам мужчины, принять участие в экстремальном реалити шоу он мечтал с детства. А уже сейчас, являясь многодетным отцом, он решил превратить мечту в реальность. Марат Бахтияров считает, что его сильная сторона — это то, где он родился.

— Родился среди уральских гор, практически в лесу. О природе знаю все. Могу показать, как выживать в трудных природных условиях, говорит в видео анкете мужчина.

Известно, что во втором этапе отбора шоу члены жюри выберут лишь 50 счастливчиков, которые попадут на финальный кастинг в Москве.

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