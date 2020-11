В Башкирии по данным регионального Минздрава, по состоянию на 31 октября, всего заболели коронавирусом 10 768 человек. За сутки к общему количеству прибавилось 90 случаев.

За минувшие сутки выписаны с выздоровлением 110 человек. За все время выздоровели 9755 пациентов. Также в министерстве здравоохранения сообщили о новой смерти от коронавируса. Всего от опасного недуга скончались 53 человека. Сегодня, 31 октября, Башкирия простилась с умершим от коронавируса мэром города Ульфатом Мустафиным. Он умер от осложнений, вызванных Covid-19 и пневмонией спустя 35 дней борьбы с болезнью.

