В автобусах Уфы более 40% пассажиров и 10% водителей не носят маски

Накануне в Уфе прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Оказалось, не все пассажиры и водители соблюдают правила безопасности.

По словам источника из оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в автобусах «Башавтотранса» 10% водителей носят маску на подбородке, что никак не защищает ни самого человека, ни окружающих. Пассажиры также пренебрегают средствами индивидуальной защиты, 20% людей заходят в автобус без масок. Тем не менее, в салонах присутствуют доступные всем желающим антисептики и таблички с просьбой надеть маску, чего нельзя сказать о частных перевозчиках. В ходе проверки автобусов на маршрутах частных перевозчиков в салонах не обнаружено средств для обработки рук, информационные таблички есть лишь у 50% транспортных средств. 10% водителей работают без масок, 70% носят средство индивидуальной защиты на подбородке и лишь 20% соблюдают все правила. Что касается пассажиров, не носят маски 40% людей. Ранее журналист Mkset разбирался, почему в республике слабо соблюдается масочный режим. Несмотря на возобновление проверочных рейдов и штрафных санкций за несоблюдение мер безопасности, в Башкирии далеко не все носят маски и уж тем более — перчатки.

