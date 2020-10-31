В автобусах Уфы более 40% пассажиров и 10% водителей не носят маски

По словам источника из оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в автобусах «Башавтотранса» 10% водителей носят маску на подбородке, что никак не защищает ни самого человека, ни окружающих. Пассажиры также пренебрегают средствами индивидуальной защиты, 20% людей заходят в автобус без масок. Тем не менее, в салонах присутствуют доступные всем желающим антисептики и таблички с просьбой надеть маску, чего нельзя сказать о частных перевозчиках.