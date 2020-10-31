Синоптики Башкирии заявили, что температура в ноябре будет выше нормы

Отметим, что сегодня и завтра в Башкирии будет достаточно тепло, на 4-5 градусов выше нормы. Преобладающая температура воздуха ночью -3,+2 градуса, при прояснениях до -8 градусов. Также завтра, 1 января, в северных и горных районах республики пройдут небольшие дожди со снегом.