Синоптики Башкирии заявили, что температура в ноябре будет выше нормы

В республике сотрудники Башгидрометцентра составили прогноз на ноябрь. Анализ был сделан на основе сведений Гидрометцентра России.

Так, по данным синоптиков, в ноябре средняя температура будет держаться на уровне выше нормы. Ожидается в среднем -3,-4 градусов, что на 1 градус выше положенного. При этом месячное количество осадков предполагается около нормы – 30-60 миллиметров. Отметим, что сегодня и завтра в Башкирии будет достаточно тепло, на 4-5 градусов выше нормы. Преобладающая температура воздуха ночью -3,+2 градуса, при прояснениях до -8 градусов. Также завтра, 1 января, в северных и горных районах республики пройдут небольшие дожди со снегом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter