Синоптики Башкирии заявили, что температура в ноябре будет выше нормы

Синоптики Башкирии заявили, что температура в ноябре будет выше нормы

Вчера, 16:35ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В республике сотрудники Башгидрометцентра составили прогноз на ноябрь. Анализ был сделан на основе сведений Гидрометцентра России.

Так, по данным синоптиков, в ноябре средняя температура будет держаться на уровне выше нормы. Ожидается в среднем -3,-4 градусов, что на 1 градус выше положенного. При этом месячное количество осадков предполагается около нормы – 30-60 миллиметров.

Отметим, что сегодня и завтра в Башкирии будет достаточно тепло, на 4-5 градусов выше нормы. Преобладающая температура воздуха ночью -3,+2 градуса, при прояснениях до -8 градусов. Также завтра, 1 января, в северных и горных районах республики пройдут небольшие дожди со снегом.

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