Жители садового товарищества под Уфой остались без электричества

Жители СНТ «Медтехника» под Уфой оказались в непростой ситуации. Те владельцы домов и садов, которые проживают там только в летний период, на собрании решили, что на зиму необходимо отключить электричество, чтобы общий счет не рос.

- У нас на постоянной основе в садах проживают шесть семей с детьми, - рассказывает местная жительница Альмира. - Конечно, мы живем в нормальных домах, у нас достойный ремонт, как нас можно оставлять без света, электричества, словно мы бомжи какие-то? Долгов нет, понимаете?

Электричество отключили вчера, 30 октября. Прошел всего один день, но Альмира и ее соседи понятия не имеют, как встречать следующий: дети будут вынуждены делать уроки под сияние свечей, а еду, видимо, придется брать из заготовок – плита без электричества, разумеется, тоже не работает.

Традиционно, садоводческое товарищество как юридическое лицо вносит плату за электроэнергию по показаниям расчетного счетчика, после чего «собирается» плата за энергию с членов товарищества. Но, к сожалению, решение, принятое на собрании, вполне легитимно, обеспечением домов электричеством придется заняться самим жителям СНТ, остающимся на зимовку.

Юрист Роман Петров прокомментировал ситуацию.

-Должен отметить, что товарищество имеет право принять такое решение – это все-таки кооператив. Жаловаться куда-либо, на мой взгляд, бесполезно. Единственный выход: это отдельно заключать договор электроснабжения, хотя процесс этот довольно бюрократичный.

- В любом случае, решение уже было принято на собрании большинством голосов, и эти жители не обязаны платить, если они в садах не проживают, поэтому рекомендую не терять время и оформить все необходимые документы этим шести семьям.

Какие документы понадобятся?

- заявка на технологическое присоединение;

- схема расположения энергопринимающих устройств на участке;

- копии документов, подтверждающих право собственности на данный дачный участок.