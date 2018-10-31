В России проект постройки моста на Сахалине возобновят

Так, пишет газета «Известия», в правительстве идет интенсивная работа по планированию реализации этого масштабного проекта. Вместе с тем, окончательного решения о возведении Сахалинского моста не принято.

Кроме того, один из разработчиков Стратегии пространственного развития России Павел Чистяков рассказал о том, что по факту концепция разработки моста включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года. Однако, со слов Чистякова, проект предполагается реализовать в случае подтверждения грузовой базы и наличия доступных финансовых ресурсов.

Так, первостепенный этап — утверждение грунтовой базы. Таким образом будет образована финансовая модель проекта и определен спрос в целом: количество грузов, которые там поедут, и оплата за проезд грузоотправителями.

Отмечается, с главой государства уже обсуждался предварительный вариант комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В свою очередь, Владимир Путин сделал некоторые замечания.