В Башкирии растет заболеваемость ОРВИ
Сегодня, 11:27ОбществоНадежда ВалитоваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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Однако уровень заболеваемости пока остается ниже эпидемиологического порога.
Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора республики, против гриппа привились 19,4% населения республики: 789 тысяч 683 человека, из которых 640,6 тысяч человек – взрослые и 149 тысяч – дети. Дополнительно привиты 78,1 тысяча человек.
Вакцина обеспечивает защиту от наиболее актуальных штаммов вируса.
В пресс-службе ведомства уточнили, что вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости.
- Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, — сообщили в Роспотребнадзоре.
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