Уфа может стать столицей «Тотального диктанта-2019»
Сегодня, 15:29ОбществоВиктория КуприяноваФото: Антон Уницын/ totaldict.ru
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Повлиять на ход голосования может каждый.
13 городов России и зарубежный Таллин претендуют на звание новой столицы «Тотального диктанта-2019». В конкурсе принимают участие следующие города: Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Уфа и Таллин.
21 ноября будет опубликован шорт-лист из пяти городов, набравших наибольшее число голосов. После чего организаторы «Тотального диктанта» этих пяти городов представят презентации, среди которых будет выбрана лучшая. Столицу проекта назовут 2 февраля 2019 года в Новосибирске.
Отдать голос можно на сайте. В настоящий момент столица Башкирии находится на второй строчке рейтинга.
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