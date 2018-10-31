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Уфа может стать столицей «Тотального диктанта-2019»
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Уфа может стать столицей «Тотального диктанта-2019»

Сегодня, 15:29ОбществоВиктория КуприяноваФото: Антон Уницын/ totaldict.ru
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