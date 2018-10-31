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Туймазинской «газолинке» - 65!
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Туймазинской «газолинке» - 65!

Сегодня, 12:47ОбществоМарат ГареевФото: Сергей Словохотов/ mkset.ru
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