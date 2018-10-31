СМИ в помощь: Инвалид в Красной Башкирии поселился в теплый дом, ему оформят пенсию

25 октября Медиакорсеть опубликовала репортаж о безногом мужчине, проживающем в холодном доме без отопления, воды и света. В течение трех лет житель села Красная Башкирия Абзелиловского района не мог оформить инвалидность, чтобы оплачивать по счетам коммунальных служб.

После нашего материала судьбой Александра Гаранжи заинтересовались федеральные СМИ, а также местные чиновники. Вице-премьер правительства Башкирии, экс-министр труда и социальной защиты населения Ленара Иванова пообещала позаботиться о нем, отметив, что его «не оставят без помощи», а также сообщила, что даст необходимые указания чиновникам профильного министерства. Мы решили выяснить, выполняется ли обещание вице-премьера.

Директор АНО центр социального обслуживания населения "Ярзам" Абзелиловского района Райля Гумерова ранее сообщала, что Александр временно будет помещен в теплую палату амбулатории села.

- Александр отказался от больницы. Сегодня он живет с семьей родного брата в Красной Башкирии. Мытый, чистый, выбритый, - прокомментировала Райля Гумерова.

7 ноября Александра совместными усилиями соцслужбы и местной поликлиники отвезут в город Сибай для оформления инвалидности. По словам Гумеровой, все необходимые документы уже готовы.

Напомним, у Гаранжи также были проблемы с оформлением наследства, оставшегося от матери. Райля Гумерова утверждает, что этим вопросом занимается его племянница, у нее есть необходимая нотариальная доверенность.

После публикации материала об инвалиде с Абзелиловского района автор статьи получила большое количество откликов от сердобольных жителей республики, готовых помочь Александру материально. На месте этим вопросом занимается соседка мужчины Антонина Волкова и отец Сергий. Последний даже придумал, как можно решить проблему таких, как Александр.

Батюшка уже в течение десяти лет заботится о людях, оказавшихся в трудном жизненном положении. Однако об Александре узнал только из нашего материала.

- Конечно, это из ряда вон выходящий случай. Мы его без помощи не оставим, - говорит он.

Уже около 10 лет батюшка живет с идеей открыть в Красной Башкирии приют для беременных женщин, оказавшихся в затруднительном положении. Идея заключается в том, чтобы приютить женщин на первое время, дать им еду и кров, позаботиться о ребенке. Сюда смогут прийти не только христиане – двери будут открыты для представителей всех религий.

- Мы не станем заставлять никого принять христианство, наша цель – оказать социальную помощь, - говорит он.

Батюшка с помощью своего прихода уже начал осуществлять свою идею в жизнь. В 2011 году им удалось выпросить у местных властей заброшенное здание и отремонтировать его. Большими усилиями отцу Сергию удалось туда провести воду и газ, сейчас занимается внутренним ремонтом.

- Также сформируем гуманитарный фонд, помощь оттуда пойдет многодетным семьям, - говорит он.

Отец Сергий с помощью семьи – так он называет прихожан – построил большую детскую площадку в Красной Башкирии. Детская площадка - единственная в селе.

- На месте детской площадки когда-то погиб 4-летний мальчик Андрюша. Мы построили детскую площадку и назвали его именем. На все ушло 240 тысяч рублей прихожан и личных средств, - рассказывает батюшка.