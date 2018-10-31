Появилось видео ареста еще одного высокопоставленного работника прокуратуры

Речь идет о заместителе начальника управления республиканской прокуратуры по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артуре Шаретдинове. Его задержали 26 октября, но видео задержания появилось только сегодня.

Шаретдинова, как и его руководителя, бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, за что обоим грозит наказание вплоть до тюремного на срок до 15 лет. Олег Горбунов также был арестован на два месяца.

Взятка – это, по всей видимости, 10 миллионов рублей, которые обвиняемые вышеуказанные двое высокопоставленных прокурорских работников получили от чиновников уфимской администрации за отказное постановление по уголовному делу, известному, как «афера на миллиард».

Отказное постановление тогда действительно появилось за подписью Олега Горбунова и было отменено только после вмешательства московских шефов из генеральной прокуратуры. В итоге под следствием оказались сразу несколько на тот момент высокопоставленных чиновников уфимской городской администрации, в частности, первый заммэра Александр Филиппов и главный строитель Уфы Марат Гареев, дела которых уже приняты судом к рассмотрению.

Громкое «дело башкирских прокуроров» начало раскручиваться после ареста в собственном кабинете «золотого прокурора» Рамиля «Гарри» Гарифуллина, которого источники тесно связывают с руководством республиканской прокуратуры. Речь, в частности, идет о том, что «Гарри» вел скрупулезную запись всей своей незаконной коррупционной деятельности, вплоть до того, от кого какие деньги брал и кому заносил, другими словами, собирал компромат.

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