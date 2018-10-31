Минсельхоз: в России ожидается рекордный урожай масличных культур

В 2018 году в России площади посева масличных культуры выросли на 1,3 миллиона гектар — до 13,9 миллиона гектар. До сего года на таких больших территориях масличные культуры в России не выращивали.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 29 октября объемы сбора некоторых сельскохозяйственных культур в России заметно сократились в сравнении с той же датой 2017 года. Так объемы собранного зерна упали на 16% и составили 113,4 миллиона тонн. Пшеницы в нынешнем году собрали меньше 16,6% - 73,2 миллиона тонн. Урожай ячменя снизился на 18,1%, достигнув всего 17,6 миллиона тонн. Сахарной свеклы было собрано на 12,1% меньше — 37,1 миллиона тонн.